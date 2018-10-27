Çıkan yangında sadece Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Mahallede yaşayan 4 kişilik Afgan bir ailenin evinde, sobanın yanındaki battaniyeye ateşin sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangın tüm eşyaları küle dönerken, alevler itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. Afgan aile olaydan etkilenmeden kurtarılırken, olay sonrası Olay Yeri İnceleme Şubesi görevlileri evde incelemelerde bulundu.

Yaşanan yangın sonrası olay yerine giden ve görgü tanığı olan El Ele Gülümsetmeye Derneği Başkanı Hande Bayrak, şunları söyledi:

“Yangını duyup eve girdiğimizde vahametin boyutunu gördük ve kimsenin canına zarar gelmediği için sevindik. Yangın, sobanın yanındaki battaniyeye ateşin sıçraması sonucu başlamış ve kısa sürede tüm evi sarmış. Evde çıkan yangında tüm eşyalar küle dönmüş. Kur'an-ı Kerim de o esnada sobanın hemen yanında bir masanın üzerindeymiş. Masanın üzerinde bulunan diğer evraklar ve masa küle dönerken, Kuran-ı Kerim'in hiçbir sayfasına dahi zerre zarar gelmemiş. Kuran-ı Kerim'in dış kabı ve sayfa kenarlarına ateş gelirken, içine ve ayetlere hiçbir şey olmamış. Evde yanmamış hiçbir şey kalmamış ve sadece Kuran'ı Kerim korunmuş. Bunu başkasından duysam inanmazdım, ama gözlerimle şahit olduğum bu olay karşısında gerçekten büyük şaşkınlık yaşadım.”

AİLE YENİ EVİNE KAVUŞACAK

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, biri 4, diğeri 5 yaşında 2 çocuğu bulunan Afgan aile geçici olarak başka bir Afgan ailenin evine yerleştirildi. Aileyi kısa sürede yeni evlerine yerleştirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayrak, “El Ele Gülümsetme Derneği olarak yaklaşık 700 ailenin ihtiyaçları ile yakından ilgileniyoruz. Bu ailemiz de bizim ilgilendiğimiz ailelerden biriydi. Bu aşamadan sonra ailenin yeni evini hazırlayıp hayatlarına dönmelerini sağlayacağız. Bu anlamda tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz” dedi.