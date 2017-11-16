'Cildinizi kışa hazırlayın'

Aksuvital Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, cilt bakımının önemi hakkında konuştu. Yaman, “Soğuk hava ve kalorifer ile ısınan kapalı ve nemsiz ortamların cildin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu olumsuz durum cildin kurumasına sebep olur ve derinin tahriş olmasını tetiklediği gibi yaşlanma belirtilerini arttırabilir” diye konuştu.

Cildin sağlıklı olması için PH değerinin 5.5 olması gerektiğini belirten Yaman, “Kışın bu değerin düşmemesi gerekmektedir. Bu değerin kış mevsimin de daha çok düşmesinin sebebi ise hayvansal yağlardan elde edilen sabun, kimyasal içeren deterjanlar vb. maddelerin kullanılmasıdır. Bu tür ürünler cildin nem dengesini bozmaktadır. Aslında cilt; kendini yenileyebilen ve bedenimizi enfeksiyon oluşturabilecek mikroorganizmalardan, zararlı kimyasal madde ve toksinlerden, sıcak ve soğuktan koruyan mükemmel bir organdır. Ancak işlevini yerine getirmesi için doğal yöntemlerle temizlenerek bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bu bakım yapılırken öncelikli olarak hayvansal yağ ve deterjan içermeyen sabunlar kullanılmalıdır ve bu sabunların deri PH’ına uygun olan PH’da renksiz ve parfüm içermeyen duş jeli tercih edilmelidir” diye konuştu.

“Banyodan sonra nemlendirmeyi, cilt üzerindeki su buharlaşmadan mutlaka yarım saatlik zaman diliminde yapılması önerilir”

Duş sonrasında ise, derideki nemin buharlaşmasını engelleyen bir nemlendirici kullanmanın gerekli olduğunu belirten Yaman, “Bu tür nemlendiriciler arasında vazelin, lanolin, shea butter ve kakao yağı gibi yağlar en başta gelmektedir. Bazı grup nemlendiriciler ise havadaki nemi ya da derinin alt katmanlarındaki nemi yüzeye çekerek derinin nemlenmesini sağlarlar. Bunlara örnek olarak, gliserin ve bitkisel yağları verebiliriz. Bunun dışında cildin yaşlanmasını engellemek ve faydalı hücreleri korumak için çok sıcak suyla yıkanmamak gerekmektedir, banyoda kalış süreni kısa tutmak gerekmektedir. Banyodan sonra nemlendirmeyi, cilt üzerindeki su buharlaşmadan mutlaka yarım saatlik zaman diliminde yapılması önerilir” şeklinde konuştu.

Yaman, kış mevsiminde cildi sadece dıştan beslemenin yeterli kalmayacağını söyleyerek “Beslenme alışkanlığının önemli olduğu bu aylarda meyve ve sebze ağırlıklı beslenerek antioksidan bakımından zengin besinler tüketmekte son derece önemlidir” dedi.