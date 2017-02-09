Çıldır Gölü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler atlı kızaklara binip göl üstünde gezinerek doğanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da buz üstünde son sürat giden atlı kızaklara binen turistler, dolaşmanın yanı sıra, 'eskimo' usulü balık tutarak vakit geçiriyor. Hava sıcaklığının gündüz eksi 15 derece olduğu Çıldır’da doğa harikası, yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buzla kaplanan gölde turistler, çocuklar gibi eğlenerek timsah yürüyüşü yaptı.

Bursa’dan gelen Sema Eker, "İyi ki gelmişim ve çok mutluyum. Bu şehre ilk defa geldim, iyi ki de gelmişim. Çıldırdım iki gündür ve süperim" dedi.

Işıl Çimen Biçer de, "Geçen sene de gelmiştim ve çok beğendim. Bu sene de benim dostlarım benim peşime takıldılar, hep birlikte geldiler. Çok mutlular, ben de çok mutluyum. Buraya gelin diyorum. Yani buralar o kadar güzel ki mutlaka yaşamalısınız bunları. İnsanları yaşamalısınız, tarihi eserleri yaşamalısınız, muhteşem bir güzellik" diye konuştu.

Olgun Yıldız

