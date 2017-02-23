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Çıldır Gölü’nün üzerine çadır kurdular

Ardahan’daki Çıldır Gölü’ne gelen bir grup turist, göl üzerinde kamp kurarak geceyi çadırlarda geçirdi.

Çıldır Gölünün üzerine çadır kurdular

23 Şubat 2017 10:27
Çıldır Gölü’nün üzerine çadır kurdular - Tıkla İzle

Doğal güzellikleri ile doyumsuz manzaralar oluşturduğu için kışın da ziyaretçilerini etkileyen yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Çıldır Gölü’ne gelen turistler eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor. Yaz aylarının yanında kışın da Çıldır Gölü’ne gelen bir grup turist, gölün üzerinde çadır kurdu.

"Ardahan’ın doğası, insanı ve her mevsimi ayrı bir güzel" diyen Engin Türk, "Ayrı duygular uyandırıyor insana. Üzerinde yazılacak çok şeyler var. Şiirler bile yazılabilir buranın üstünde. Şairleri, ressamları buraya davet ediyoruz" dedi.

Volkan Şenses isimli vatandaş ise "Muhteşem bir yer ve sonsuzluğun ortasında gibiyiz. Zirve Dağcılık Kulübü adına burada kamp yapıyoruz. Önümüzdeki sene Çıldır Gölü üzerinde boydan boya geçmek için bir trans yürüyüş faaliyeti yapacağız. Burada bir çadır kurarak gece hava şartlarına karşı mücadele etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, Çıldır Gölü


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