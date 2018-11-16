Çilek tarlada 6, pazarda 10 TL oldu

Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin son hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlk hasadına nisan ayında başlanan çileğin son hasadı aralık ayında sona erecek.

Çilek üreticisi Vedat Karaboğa, "Hasat bu yıl oldukça güzel, ama böceklerle mücadelemiz zor geçti. Mayıs ayından itibaren toplamaya devam ediyoruz. Bu hasadımız son. Fiyatlar ilk 3 ile 4 lira arasındaydı. Ancak şimdi son hasatlar olduğundan dolayı fiyatlarda biraz artış var. 6 TL'ye kadar çıktı. Bu yıl böcekle, kelebekle mücadelede zorlandık. Bazı tarlalarda kurumalar doldu. İlaçlara ulaşmamız artık fiyatlardan dolayı zor. Verim iyiydi, ama dediğim gibi maliyetler yüksek. Burada iki türlü çilek yetiştiriyoruz. Biri sera yöntemiyle diğeri açıktan. Sera ile yapmamızın sebebi yağışlardan korumak" diye konuştu.

Seyfettin Aras