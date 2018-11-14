Çılgın Kelebek'te ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Boyner'in her sene Kasım ve Mayıs ayında düzenlediği ve yüzde 50 indirim uyguladığı Çılgın Kelebek kampanyası, tüketicilerden çok yoğun ilgi gördü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kampanyanın ilk gününden itibaren Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr'de alışveriş rekoru kırıldı. Boyner, 38 ildeki 95 mağazasında üç gün boyunca 2 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Kampanya dönemi boyunca Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de 1 milyona yakın ürün satılırken, satışlar geçen sene Kasım ayında gerçekleştirilen Çılgın Kelebek'e göre yüzde 47 büyüme gösterdi.

Kampanya boyunca en çok satın alınan beş ürün, sırasıyla ayakkabı, kazak, pantolon, sweatshirt ve tişört oldu. Bu 5 ürünün toplam adedi, Çılgın Kelebek boyunca satılan ürünlerin yarıya yakınını oluşturdu. Ayakkabı, hem kadın hem de erkek ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri ürün grubu oldu. Üç günlük alışveriş maratonu süresince en çok alışveriş yapılan beş şehir ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

Kampanyada satılan ürün adedi bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. Toplam ciroda ise yine bir önceki yılın kampanyasına göre yüzde 47 büyüme yaşandı. En çok ciro artışı yaşanan kategoriler ise bir önceki senenin kampanya dönemine oranla yüzde 87 büyüme gösteren çocuk ve yüzde 60 büyüyen kadın kategorileri oldu.

Kozmetikte ciro şampiyonu parfüm

Boyner Kozmetik kategorisi de parfümden cilt bakımına, makyajdan vücut ve saç bakımına kadar binlerce üründe Çılgın Kelebek için özel fiyatlar sundu. Kozmetikseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyada kozmetik kategorisinin ciro şampiyonu parfüm oldu. Parfümü, kadınların cilt bakımında en çok kullandığı ürünlerden nemlendirici takip etti. Makyaj ürünlerinde ise ruj, en çok satılan ürün olarak öne çıktı.

boyner.com.tr en çok alışveriş yapılan mağaza oldu

Lokasyon bazında Çılgın Kelebek döneminde en çok alışveriş yapılan mağaza boyner.com.tr oldu. Kampanya boyunca 3 milyonun üstünde ziyaretçi ağırlayan boyner.com.tr'de 100 bin adede yakın ürün satıldı. Şirket, 2019 yılında da kampanyayı uygulamaya devam edecek.