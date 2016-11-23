Arkadaşlarının Örümcek Adam lakabını taktığı Emir Korkmaz, internetin yeni gözdesi oldu. Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan ve yüksek noktalarda ölümle dans eden Emir Korkmaz, geçmişi 2300 yıllık olan Bursa surlarına tırmanıp akrobasi hareketleri yaptı. Burada koşup ellerinin üzerinde yürüyen Korkmaz, İstanbul'da da Haliç Köprüsü'nün korkuluklarında farklı hareketlerle izleyenlerini şaşkına çevirdi. 13 yaşından bu yana akrobatik hareketler yaptığını söyleyen Korkmaz, "Takipçi sayım sosyal medyada 150 bini buldu. Yaptığım hareketlerde tehlikenin farkındayım. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Kesinlikle denemeyin. Öyle veya böyle bir şekilde öleceğiz ama önemli olan zevk alarak ölmek. Zevk aldığın bir işi yaparak ölmek en güzeli" şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN AYDIN