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Çılgın liseli, ölüme böyle meydan okuyor

Bursalı lise öğrencisi, bina, kule vinci ve surlar gibi yüksek noktalara çıkarak yaptığı akrobasi hareketleriyle ölüme adeta meydan okuyor. Bursa'da 2300 yıllık tarihi surların ardından İstanbul Haliç'te 100 metrelik kule vincine çıkan 18 yaşındaki Emir Korkmaz, izleyenleri de "bu hareketleri denemeyin" diye uyarmayı ihmal etmedi.

Çılgın liseli, ölüme böyle meydan okuyor

23 Kasım 2016 14:08
Çılgın liseli, ölüme böyle meydan okuyor - Tıkla İzle

Arkadaşlarının Örümcek Adam lakabını taktığı Emir Korkmaz, internetin yeni gözdesi oldu. Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan ve yüksek noktalarda ölümle dans eden Emir Korkmaz, geçmişi 2300 yıllık olan Bursa surlarına tırmanıp akrobasi hareketleri yaptı. Burada koşup ellerinin üzerinde yürüyen Korkmaz, İstanbul'da da Haliç Köprüsü'nün korkuluklarında farklı hareketlerle izleyenlerini şaşkına çevirdi. 13 yaşından bu yana akrobatik hareketler yaptığını söyleyen Korkmaz, "Takipçi sayım sosyal medyada 150 bini buldu. Yaptığım hareketlerde tehlikenin farkındayım. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Kesinlikle denemeyin. Öyle veya böyle bir şekilde öleceğiz ama önemli olan zevk alarak ölmek. Zevk aldığın bir işi yaparak ölmek en güzeli" şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN AYDIN 

Etiketler: Emir Korkmaz, istanbul haliç, örümcek adam


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