Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uludağ Kış Festivalinin gecesi de gündüzü kadar hareketli geçti. Belediye tarafından dev varillerin içerisinde ateş yakıldı. Pist alanındaki davetliler -15 derece soğukta ikram edilen sıcak salep ile ısındı.

Bursa'nın tarihi mekanları kar üzerine aksettirildi

Gecede Kültür AŞ. tarafından hazırlanan ve Bursa'nın tarihi mekanlarının video mapping ile kar kütlesi üzerine yansıtılması ilgiyle izlendi. Geceye katılanlar cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetti. Gecenin sonunda bir grup snowboardcunun yaptığı çılgın şov ise nefesleri kesti. Ellerinde yanan meşalelerle 70 derece eğimli tepeden karanlıkta korkusuzca kayan boardcular yaptıkları akrobatik hareketlerle katılanlara keyifli bir gece yaşattı.

Uğur Uslubaş

