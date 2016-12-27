Müziğe tutkusuyla bilinen 1960’lı yılların efsane müzik grubu Çılgınlar, 48 yıl aradan sonra yeniden konser heyecanı yaşadı. Yıllardır müzikten hiç ayrı kalmamış gibi, heyecanla bir konser veren Çılgınlar grubu, dinleyenlere nostalji gecesi yaşattı. Bergama Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki (BerKM) konserde, Cem Karaca ve Barış Manço başta olmak üzere Türk pop ve rock müziğinin birbirinden önemli eserleri seslendirildi. 1960’lı yılların efsane müzik grubu, davulda Onur Yaman, bas gitarda Tuna Erdem, orkta Erol Canlı, vokalde Atilla Küçükoğlu, saksafon ve flütte Muhsin Kıratlı, ritim gitarda Bülent Şahin, solo gitarda Macit Gönlügür ve solist Ömer Harputlu’dan oluştu. Vatandaşlar, söylenen şarkılara hep birlikte eşlik ederek, geçmişe yolculuğa çıktı. Anıları ve bugünleri ile dinleyenleri geçmişe götüren efsane grup 48 yıl önceki performansını aratmadı. Çılgınlar’ın ustaları, konser sonrasında ayakta alkışlandı.

"ŞİMDİKİ GENÇLERE GERÇEKTEN İMRENİYORUM"

Grubun anılarını ve tekrardan bir araya gelme hikayesini anlatan gitarist Macit Gönlügür, "Müziğe ilk başlamamız çaresizlikler içinde oldu. Ben ilk elektro gitarımı bir marangoz atölyesinde yapmıştım. Burguları ve perdeleri taktık, telleri çektik gitarı tamamladık. Bir çalmaya başladım perdelerde koma farklılığı çıktı. Sonra kaç defa tekrar söküp taktığımı inanın ki hatırlamıyorum. Şimdiki gençlere gerçekten imreniyorum. Bugün YouTube diye bir site var. İstediğiniz şarkının notasını da akordunu da size gösteriyor hemen yapabiliyorsunuz" dedi.

"DALGA GEÇME, BEN 45 YILDIR ISLIK BİLE ÇALMADIM"

Yaklaşık bir buçuk ay önce Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in bu grubun tekrardan bir araya gelmesi konusunda kendisini aradığını anlatan Gönlügür, "Tabi ilk başta çok şaşırdım. ’Olur mu?’ ya da ’Nasıl olur?’ diye düşündüm. Sonra solistimiz Ömer Harputlu’yu aradım ve durumu anlattım. Bana ‘Dalga geçme, ben 45 yıldır ıslık bile çalmadım’ dedi. Ben ve Bülent elimize gitar almayalı o kadar zaman olmuştu. Doktor, Muhsin’e nefesli çalgılar çalmayı yasaklamıştı. Ama bir baktık ki konuşurken provalara başlamışız ve bugün bu sahnede sizlerin karşısındayız. Bu projenin öcüsü olan başta Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’e ve bu konserin verilmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konserin sonunda gruba teşekkür eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, şu ifadelere yer verdi: "Bir Bergamalı olarak bu güzel akşamı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Macit ağabey zaman zaman anlatıyordu, bundan 45 yıl önce perdenin arkasında çalıyorduk diye. Şimdi bu akşam onları dinlediğimde ve bu muhteşem performansı gördüğümde neden perdenin arkasına sakladıklarını daha iyi anlıyorum. Ve herkes adına kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

(Sertan Ergit / İHA)