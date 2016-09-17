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Çilimli’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü

Düzce’nin Çilimli ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü.

Çilimlide meydana gelen kazada 1 kişi öldü

17 Eylül 2016 10:37

Kaza Çilimli ilçesine bağlı Mahirağa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çilimli’den D-100 istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki Ömer Faruk Uçar yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelerek ve bir anda petrol istasyonuna girmek isteyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından yine aynı istikametten gelen minibüsün altına girdi. 20 yaşındaki kazada feci şekilde can verdi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Uçar ailesi yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: çilimli, düzce


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