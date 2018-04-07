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Çilingir çağırmamak için...

Kahramanmaraş’ta bir binanın 2. katındaki dairenin içerisinde unutulan anahtarı almak isteyen bir kişi, küçük çocuğu iple çatıdan aşağıya sarkıtarak eve girmesini sağladı.

Çilingir çağırmamak için...

07 Nisan 2018 10:58
Çilingir çağırmamak için... - Tıkla İzle

Olay, Kahramanmaraş’ta adresi tespit edilemeyen bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında bulunan dairenin sahipleri evden ayrılırken, evin anahtarını içeride unuttu. Çilingir çağırmak istemeyen ev sahibi, çözümü ailenin yaşı küçük üyesini iple damdan sarkıtmakta buldu. 

Evin sahibi damdan küçük çocuğu iple aşağı sarkıtırken, dışarıda olayı görüntüleyen bir şahısta "Sağlam bağladın değil mi?” diyerek yaptıkları çılgınlığın güvenliğinden emin olmak istedi. 

Yürekleri ağızlara getiren olayda, küçük çocuk pencereden içeriye girerek evin kapısını açtı. 

Halil Koyun - Muhammet Özer

 

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