Çiller ismi yeniden gündemde

Bu görev için MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin adı konuşulurken, ikinci bir isim olarak da eski Başbakan Tansu Çiller’in ismi gündemde. Kulislerde, hafta sonu yapılan Yenikapı Mitingi’ne sürpriz konuk olarak Çiller’in katılmasının bu iddiaları destekler nitelikte olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin ilk ve tek kadın Başbakanı olan Tansu Çiller’in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingine katılması, terörle mücadeleye verdiği destek, ekonomiyi iyi bilmesi ve Millet İttifakı’na karşı tavrı aday olarak gösterilmesinin nedeni olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Gazetesi