Eski başbakanlardan Tansu Çiller’e ait olan ve Çiller ailesi tarafından 2011 yılında satılan ‘President’ adlı lüks yat, eylül ayında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, içerisinde kaçaklarla yakalanmış, lüks yat sahibine iade edilmişti. Aynı yat, kasım ayı başında Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında yine içerisinde 181 kaçakla yakalanmıştı. Yatta yakalanan kaçaklar yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Organizatör oldukları öne sürülen 2 kişi ise tutuklandı.

Yeniköy Balıkçı Barınağı'nda yed-i emine bırakılan yatın ise Ezine Sulh Ceza Mahkemesi'nce ‘satılamaz, kiralanamaz, başka kimselerce kullanılamaz, başka kişilere devri yapılamaz’ şerhi konularak iadesine karar verildi. Ruhsat sahibi başka bir suçtan tutuklu olan yat, sadece bir kereye mahsus olmak üzere vekalet yöntemiyle Yeniköy Balıkçı Barınağı'ndan alınıp bağlama kütüğünün bulunduğu yere götürülebilecek.'President' isimli 1987 model Tayvan yapımı, 19 metrelik, 650 beygir gücündeki iki motoru bulunan yatın içerisinde geniş bir salon ve özel yatak odası bulunuyor.