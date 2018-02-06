Cilt bakımında bayanların tercihi ballı sabunlar

Arının ürettiği propolis, bal ve arının tükettiği polenlerden yapılan sabunlar cilt bakımında kullanılıyor. Ergenlik döneminde sivilce sorunu olanlara tavsiye edilen sabunlar, cildin yenilenmesini de sağlıyor. Arıcılık sektöründe çalışan Hüseyin Ekimci, arı ürünlerinden yapılan sabunları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderdiğini belirterek talebin yoğun söyledi. Ekimci, "Ballı sabunu özel olarak yaptırıyoruz. Polenli, propolisli ve ballı olmak üzere 3 çeşit var. Tamamen doğaldırlar. Ballıya bal, polenliye polen, propolisliye de propolis kullanıyoruz. Başka hammadde kullanılmıyor. Sabun çeşitlerinin tane fiyatı 7 lira. Sabunların içerikleri farklı, fiyatları aynı. Ağırlıklı olarak bayanlar tercih ediyor. Iraklı bayanlar Türk bayanlardan daha çok alıyorlar. Talep yoğun. Sabunların içerisinde herhangi bir kimyasal madde yok. Eskişehir dışında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden de müşterilerimiz var" diye konuştu.

"Faydaları saymakla bitmiyor"

Sabunların cilde çok iyi geldiğini aktaran Ekimci, "Yüzde 10 dakika bekletiliyor. Ardından yüz yıkanıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Kokuları çok hoştur, deriyi yumuşak tutar, yüzü parlak tutar, ergenlik döneminde yüz sivilcelerini yok eder, cildi tazeler ve deride gözenekleri açarak cildin yenilenmesini sağlar" dedi.

Çağatay Gür

