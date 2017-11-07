'Cilt gençleştirmede ‘altın iğne’ yöntemi'

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, altın iğne yöntemiyle ilgili bilgi verdi. Aydın, “Son yıllarda popüler hale gelen Altın İğne cilt gençleştirme yönteminde mezoterapi, fraksiyonel lazer ve radyofrekans teknolojileri tek bir cihazda toplanmıştır” dedi.

Aydın, yüz bölgesinin tamamında otuz beş kırk dakika süren yöntem hakkında “İğneler radyofrekans dalgaları ile deri altına 60 dereceye kadar ısı iletir. Bu ısı deri üstünde herhangi bir zarar oluşturmaz, doğrudan kolajenin üretildiği bölgeye ulaşır. Ulaştığı bölgede doğal bir yara iyileşme süreci başlatır. Cilt kendini yenileyerek onarmaya başlar. Uygulama boyunca fraksiyonel radyo frekans sistemi 25 adet mikro iğne ile yüze gözle görülemeyecek kadar küçük 25 bin adet mini kanal açar ve toplamda bin kez ısı verir. Bu işlem tüm yüzde 30-45 dakika sürer. Kişiye özel tek kullanımlık iğnelerin kullanıldığı yöntem her mevsim uygulanabiliyor özellikle yaz mevsiminde uygulanabilmesi büyük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Altın iğnenin tedavide kullanıldığı alanlar

Dr. Ayfer Aydın, altın iğnenin tedavide kullanıldığı alanları şu şekilde sırladı: “Cilt gençleştirmede çok etkili. Ameliyatsız cilt germe olarak bilinen bu yöntem cildi yeniliyor ve kişinin daha genç bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Kırmızı yüz tedavisi, akne rozasea tedavisi, sivilce ve sivilce izlerinin tedavisi, cilt çatlaklarının (strialar) tedavisi, bilhassa doğum sonrası gelişen karın çatlakları ve gevşemesinin tedavisinde, kalça ve bacaklarda gelişen çatlakların tedavisinde oldukça etkilidir, skar dokusu ,izler , ameliyat izlerinin giderilmesi, aşırı terleme”