Lekelerin ciltte bulunan melanin maddesinin fazlalığından kaynaklandığını hatırlatan Dr.Yüksek, herkesin doğal olarak sağlıklı ve ışıldayan bir cilde sahip olmayı arzu ettiğini belirtti.

Melanin maddesinin cildin üst bölümünde ya da derin tabakasında birikebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Yüksek, cilt lekelerinin sebeplerini şöyle açıkladı:

“Sözkonusu lekelerin pek çok sebebi olabilir. Bunlar arasında en çok dikkat çekenleri güneş ışığına fazla maruz kalma, gebelik gibi hormonal değişimler yaşanması, doğum kontrol haplarının yanısıra kortizon gibi ilaçların kullanımı sayılabilir. Bunların dışında doğuştan veya çocukluk döneminde oluşan ancak nedeni bilinmeyen lekeler ile kalıtsal sebepler de cilt lekelerine neden olabilir

Makyajla kapatmaya çalışmaktansa Dermatoloji uzmanına görünün

Dermatoloji Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Jale Yüksek, cilt lekelerinin gözardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, bu lekelerden bazılarının önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Cilt lekelerinin dermatoloji uzmanları tarafından takibinin hem bu lekelerden kurtulma hem de cilt sağlığı adına hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağını belirten Yrd.Doç.Dr.Jale Yüksek açıklamasını şöyle sürdürdü :

“Cildimizde gördüğümüz her leke için endişeye kapılmaya elbette gerek yoktur. Lekelerin hepsinin sağlık sorunlarına yolaçabileceğini düşünmeyin. Buna karşın bazı lekelerin bulunduğu konum ve görüntü dolayısıyla kişi mutsuz olabilmektedir. Biz buna kozmetik rahatsızlık adını vermekteyiz. Cildi mat,donuk ve pürüzlü gösteren bu tür lekeler nedeniyle özellikle kadınlar lekeli bölümlere kapatıcı uygulayarak ya da makyaj yaparak sosyal hayata katılabilmekteler. Bu da elbette her gün yaşandığında kişiyi mutsuz etmekte.”

Dr.Jale Yüksek, sözkonusu lekelerin sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülebildiğini kaydederek, bu lekelerden özellikle rahatsız edici bulunanların yüz bölgesinde olabileceği gibi el sırtında, boyun ve dekolte bölgesinde de ortaya çıktığına değindi.

Cilt lekelerinin Çeşitleri

Dermatolog Dr.Jale Yüksek, ciltte bulunan lekelerinin çeşitleri hakkında da şu bilgileri verdi:

“Öncelikle melazmayı tanımlayalım. Melazma kadınlara özgü bir leke çeşididir. Sebebi sıklıkla gebelik döneminde kadındaki hormon değişimlerinden kaynaklanır. Bunun haricinde doğum kontrol ilaçlarının kullanımı hormonlar üzerine etki ederek lekeye neden olabilir. Melazma bu nedenle halk arasında gebelik lekesi olarak isimlendirilir. Melazma bazı kişilerde iyi seyirlidir. Dolayısıyla hamilelik süreci bitiminde veya doğum kontrol ilacının kesilmesi ile tamamen kaybolabilmektedir. Bazı kişilerde ise leke dirençli bir seyir gösterir hatta zaman geçtikçe kahverenginin tonu giderek koyulaşabilir. Tıp dilinde efelid olarak adlandırdığımız çiller ise genelikle aileden gelen bir mirastır. Erken yaşta, çocukluk döneminde görülür. Tipik özelliği yazın güneş ışığına maruz kalınca renkleri koyulaşır ve sayıları artar. Kış mevsiminde ise renkleri solar ve sayıları azalır. Sıklıkla yanak ve burun üzerinde görülen noktasal açık kahverengi lekelerdir.”

Yrd.Doç.Dr.Jale Yüksek, yaşlılık lekeleri olarak adlandırılan güneş çillerinin el üzerinde, boyun ve dekolte ve yüz bölgesinde sayıları herkeste farklı seyir izlediğini kaydetti.

Etkili leke tedavileri

Bu konuda cildin nem düzeyini korumak adına krem kullanımının öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Dr.Yüksek, etkili leke tedavilerine ilişkin şu ipuçlarını paylaştı:

“ Tüm leke tiplerinde güneş ışığının lekeyi artıran en önemli faktör olduğunu iyi kavramamız gerekir. Her mevsim 30 faktör ve üzerindeki bir güneş koruyucu kremini kullanmak leke tedavisinin adeta ilk basamağıdır. Cilt lekelerinin bazıları tedavi ile tamamen kaybolabilmektedir ancak bazı lekeler uzun bir tedavi sürecine rağmen yüzde 60- 70 açılabilir. Günümüzde etkili leke tedavisi yöntemlerinden biri lazer cihazları ile yapılanlardır. Bu tip tedavide kullanılan özel lazerler lekeye neden olan melanin maddesi üzerine etki eder. Lazerlerin en önemli özelliği hem derin hem yüzeyel lekede etkili sonuç verebilmesidir. Karbon peeling olarak adlandırılan özel leke tedavi uygulamaları başarılı olabilmektedir. Yüze karbon losyon sürülerek çeşitli dalga boylarında farklı lazer ışığı uygulamaları ile derin lekelerdeki melanin maddesi parçalanabilmektedir. Özellikle çiller ve güneş çillerinde etkili solma sağlanabilir. Lazer uygulaması sadece lekeyi açmakla kalmaz aynı zamanda ciltte yoğun kolajen ürettiği için kırışıkları azaltıp cildin sıkı ve parlak görünüme kavuşmasına da yardımcı olur. Ancak bu konuda uzman bir dermatoloğun muayenesi ve önereceği tedavi yöntemi esas alınmalıdır.

Ayşe Üngör

ANKARA