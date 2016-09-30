Medikal Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu, “Stres, hareketsiz yaşam, kötü beslenme alışkanlıkları, çevre kirliliği, vücudun dışardan aldığı veya kendi ürettiği toksinler, kronik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, rafinerize gıdalar,üketimin artması, aşırı kilo, ortalama yaşam süresini kısaltan ve insan sağlığını bozan faktörlerdir” dedi.

Bilim insanlarının biyolojik olarak insanın ortalama yaşam süresini 130-140 yıl olarak öngördüğünü anlatan Dr.Alp Okutucu, “Yani sağlığımızı bozan etkenlerden korunursak ve doğru beslenirsek 130-140 yıl yaşamamız mümkündür. Ülkemizde ortalama yaşam süresi ne yazık ki 70 yaşın altındadır. Gerçekten yaşam tarzımızı ve beslenme alışkanlığımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. Vücudumuzu çok hızlı yıpratıp biyolojik ömrümüzü beklenen süreden çok önce tamamlamaktayız. Tıpta hızla gelişen yeni teşhis ve tedavi yöntemleri ile ortalama yasam süresi nispeten uzamıştır. Ancak bu süre hala beklenenin çok gerisindedir. Ozon Uygulamaları, koruyucu tıp mantığı içinde değerlendirilmedir. Bu anlamda ozon; vücutta biriken ve pek çok kronik hastalığa neden olan toksinleri temizleyerek, vücutta bozulan dengeleri düzelterek, oksijen alımını arttırarak, vücut savunma sistemini güçlendirerek etkili olmaktadır. Herhangi bir tedavinin alternatifi değildir” diye konuştu.

Ozon, oksijenden elektrik ile elde edilen, yüksek enerjili, üç oksijen atomundan oluşan ve stabil olmayan bir moleküldür. Oksidan bir maddedir. Renksiz kendine özgü kokusu olan bir gazdır.

Ozonun faydalarını saymakla bitiremeyen Dr.Alp Okutucu, bu uygulamanın etkili olduğu bazı fonksiyonel değişiklikler hakkında da şu bilgileri verdi.

“Ozon Uygulamaları; Genç ve dinç kalmanızı sağlar , yaşlanmayı geciktirir. Cilde parlaklık ve tazelik sağlar, cilt lekelerinden kurtarır. Yorgunluğunuzu alır,daha sakin olmanızı sağlar. Çalışma gücünüz ve isteğiniz azalmışsa size güç ve enerji verir. Önemli sorumluluklar taşıyan yöneticilere kolaylık sağlar.”