Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Çatlak ve selülit sorunu merkezimizde yüksek oranda başarı sağladığımız tedaviler arasında yer alıyor. Kışın fazla dert etmesek te yaz aylarında ve sonbahar da biz kadınların en büyük sorunlarından biri istenmeyen tüylerimizdir maalesef. Lazer epilasyon ağrısız ve acısız bir şekilde sizi bu tüylerinizden kurtaracak ve birkaç seansta pürüzsüz bir görünüme kavuşturacak. Merkezimizde kullandığımız ütüleme sistemli diode lazer ile piyasada kullanılan diğer cihazların aksine çok kısa bir zamanda istediğiniz sonucu elde edeceksiniz” dedi.

İstenmeyen dövmeler ve çillerin artık bir sorun olmadığını kaydeden Güngen, “Son teknoloji Q-switch lazerli silme işlemi kısa bir sürede dövme ve çillerden kurtulma imkanı sağlıyor. Ve biz kadınların sürekli dert ettiğimiz, alıp verdiğimiz, uğruna diyet listeleri ezberlediğimiz kilolarımız yada fazlalıklarımız hayatımızı olumsuz şekilde etkiliyor. Günümüz koşullarının yoğunluğu bizi spor yapmaya vakit ayırmaktan çoğu zaman alıkoyuyor. Plaj mevsimi aldığımız kalorilerin pişmanlığıyla açılıyor. Ama başta da dediğimiz gibi hiç bir şey için geç değil. Hele bölgesel incelme için asla değil! Yaşımız ve kilomuz ne olursa olsun çok kısa bir sürede bölgesel olarak incelebilir ve istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Bu konuda en son teknoloji olan soğuk lipoliz yöntemi bugüne kadar süregelmiş yöntem ve tekniklerden daha gelişmiş ve daha etkilidir. Yağ hücrelerini dondurarak onları işlevsiz hale getirir” diye konuştu.

Güngen, “Neslim Güngen güzellik akademisindeki uzmanlar tarafından uygulanan işlemlerle sizi yaza hazırlayan ve adeta baştan yaratan sihirli eller artık sorunlarınızı sorun olmaktan çıkarıyor. Güzelliğin ameliyatsız, acısız ve çok kısa bir sürede ulaşabileceğiniz adresi Neslim Güngen Güzellik Akademi olarak sizlere keyifli ve sağlıklı bir yaz diliyoruz” ifadelerini kullandı.