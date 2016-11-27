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Ciltteki problemlere dikkat

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, ciltte oluşan problemler için önerilerde bulundu.

Ciltteki problemlere dikkat

27 Kasım 2016 13:04

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Kullanılan profesyonel ürünlerle uzman tarafından cildin ihtiyacına uygun olacak şekilde derinlemesine temizleme işlemidir. Bu işlem yaklaşık olarak 1.5 saat sürer ve cilde sırasıyla temizleme, peeling, tonik, buhar, komedon temizliği, maske ve nemlendirici ile masaj yapılarak işlem tamamlanmaktadır. Böylelikle cilt temizlenir, tıkalı olan gözeneklerde biriken yağ ve kirler arındırılır, cildin esnekliği ve parlaklığı geri kazandırılmış olur. Klasik cilt bakımı her zaman yapılabilir fakat deri 28 günde bir kendini yenilediği için ayda bir olarak önerilmektedir" dedi.

Medikal cilt bakımının uygulamasında öncelikle cilt analizi ile cilt ihtiyaçlarının belirlenmesinin sağladığını kaydeden Güngen, "Cilt yağ, makyaj artıkları vs. etkenlerden temizlenerek bitkisel peeling için sağlıklı bir ortam oluşturulur. Bitkisel dermokozmetik ürünlerle hafif bir soyma işlemi ile cilt ölü hücrelerden arındırılır" ifadelerini kullandı.
Buhar terapi ile cildin gözeneklerinin açılması ve cildin yumuşamasının sağlandığını ifade eden Güngen, "Siyah nokta ve yağ butonlarının ciltten uzaklaştırılmasından sonra cilt yüksek frekans verilerek derin dezenfeksiyon sağlanır. Nemlendirici ve besleyici bakım maskesi ile cilt bakımı işlemi sonlandırılır. Süreç içerisinde ihtiyaç duyulması durumunda cildin yapısına göre ek bakım ve tedavi işlemleri uygulanabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler: cilt


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