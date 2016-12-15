Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafında güvenlik tedbirlerinin alınması için ikinci bir emre kadar Cilvegözü Sınır Kapısı'dan tır çıkışları yasaklandı.

Suriye'den yaralıların tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Ecevit Cemiloğlu

