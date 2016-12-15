Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafında güvenlik tedbirlerinin alınması için ikinci bir emre kadar Cilvegözü Sınır Kapısı'dan tır çıkışları yasaklandı.
Suriye'den yaralıların tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.
Ecevit Cemiloğlu
Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafında güvenlik tedbirlerinin alınması için ikinci bir emre kadar Cilvegözü Sınır Kapısı'dan tır çıkışları yasaklandı.
Suriye'den yaralıların tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.
Ecevit Cemiloğlu
Etiketler: Hatay, sınır kapısı