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Çim biçerken ayak parmaklarını kesti

Çim biçerken ayak parmaklarını kesti
Çim biçerken ayak parmaklarını kesti

Konya’nın Kulu ilçesinde çim biçen bir kişi bıçaklı çim makinesine ayak parmaklarını kaptırdı.

İddiaya göre, Kulu merkezde ikamet eden Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi (32), evinin bahçesindeki çimleri biçmek istedi. El Sufi, çimleri biçtiği sırada hareket halinde olan demir bıçaklı çim makinesini geri geri getirirken tökezleyerek sırt üstü yere düştü. Bu sırada şahsın sağ ayağı çim makinesinin altında kaldı ve hareket halindeki bıçaklar El Sufi'nin ayak parmaklarının kesilmesine sebep oldu. Alaeddin El Sufi, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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