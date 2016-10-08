Milli maçlar nedeniyle verilen arada günübirlik Bulgaristan’a giden Galatasaray, Bulgar 1. Lig ekiplerinden Levski Sofya ile karşılaştı. Maçın 11. dakikasında Selçuk’un başlattığı atakta Cavanda topu taşıdı, iki rakibini ekarte eden Podolski asisti yaptı ve Josue etkili futbolunu golle süsledi.

Portekizli oyuncu 27. dakikada kazanılan frikikte de topun başına geçti ama şutu az farkla auta çıktı.

Cenk Gönen 37’de karşı karşıya pozisyonda İvanov’un şutunu tek eliyle çıkarırken 46’da Mehdi Bourabia direğe takıldı.

68’de kornerden dönen topu iyi takip eden Hamit Altıntop içeri girdi ve rakip defansa çarpan sert şutu ağlara gitti. Hamit’in 5 dakika sonra kullandığı serbest vuruş ise kaleciden döndü.

14 YAŞINDAKİ MUSTAFA KAPI SAHADA

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, 14 yaşındaki Mustafa Kapı’yı 89. dakikada Sinan Gümüş’ün yerine sahaya sürerken U-17 Takımı’nın stoperi Ozan Kabak’ı da Sofya’ya götürdü. Genç oyunculardan Birhan Vatansever ve Kerem Çalışkan da sahaya sürülen diğer futbolcular oldu.

STAT: Georgi Asparuhov

HAKEMLER: Nikolai Yordanov, Georgi Slavov, Martin Venev, Volen Chinkov

LEVSKİ SOFYA: Bojan Jorgacevic (Ivan Cvorovic 46), Sasho Aleksandrov, Viktor Genev, Srgian Luchin, Veselin Minev, Mehdi Bourabia, Jeremy de Nooijer (Anete 59), Roman Prochazka, Ilian Micanski (Temitope Adeniji 46), Galin Ivanov (Francis Narh 51), Jean Deza (Bozhidar Kraev 59)

GALATASARAY: Cenk Gönen, Luis Pedro Cavanda, Semih Kaya (Lionel Carole 46), Salih Dursun, Martin Linnes, Hamit Altıntop, Selçuk İnan (Birhan Vatansever 46), Sabri Sarıoğlu, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş (Mustafa Kapı 89), Lukas Podolski (Kerem Çalışkan 73)

GOLLER: Josue 11, Hamit 68

SARI KARTLAR: Viktor Genev / Sinan Gümüş, Josue, Salih Dursun