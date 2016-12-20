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Çimento Fabrikası kurulmasına köylüler sert tepki gösterdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED toplantısı köylüler sert tepki gösterince yapılamadı.


20 Aralık 2016 17:36

Geyve ilçesi Doğancıl köyü Mantarlık mevkiinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED toplantısını yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve fabrika yetkilileri köye geldi. Köy girişini kapatan köylüler yetkililerin geçişine izin vermedi. Köylülerin sert tepkisiyle karşılaşan yetkililer toplantıyı yapamadı. Gerçekleşemeyen bilgilendirme toplantısı sonrasında, gazetecilere değerlendirme yapan Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, “Bu projeyi onaylamayı düşünen insanlar için ikinci bir değerlendirme fırsatıdır. Bunun ne kadar yanlış olduğunu rapor ederler ve bu işten vazgeçeler. Ki temenni ediyoruz yanlış görülsün, temenni ediyoruz Geyve halkının, Sakarya'lıların bu yöndeki geleceği karartılmasın. Temenni ediyoruz ikinci bilgilendirme toplantısına gerek duyulmasın. Biz mümkün oldukça sağduyu içerisinde buradayız. İkinci toplantı tekrarlanmaya kalkılırsa daha büyük bir kitle, daha büyük kalabalık ile, daha organize edilmiş bir şekilde burada olacağız. Çünkü iş tatsızlaşmaya doğru gider. Yasal yollar sonuna kadar açık kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde toplantının yapılamadığına dair tutanak tutuldu. Yetkililer daha sonra köyden ayrıldı.

Etiketler: çimento fabrikası, sakarya, tepki


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