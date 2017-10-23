Çimento sektörü ihracatı hız kesmedi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 2017 yılının ilk 7 aylık rakamları açıkladı. Buna göre, çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,9'luk bir artış yaşanırken bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 11,0'ı ihracata konu oldu. Yüzdelik payda geçen yıla oranla çimento ihracatında yüzde 3.5'lik artış yaşandı.

Yıl sonu hedefi yüzde 5 büyüme

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, "2017 yılının 7 aylık verilerine baktığımızda sektör büyümesinin yüzde 2'ler seviyesine geldiğini ve yılsonu büyümesinin ülke büyümesine paralel olarak yüzde 4-5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2017 yılı ilk 7 ayında iç satışlarda 1,94, çimento ihracatında ise yüzde 3,5'lik artış gerçekleşmiştir. Mayıs ayında artmaya başlayan satışlar, Haziran ayında Ramazan ve Bayram etkisiyle tekrar düşmüş, 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen başarısız darbe girişimi nedeniyle azalmış olan çimento satışları, 2017 yılında aylık bazda yüzde 45 artmıştır.

TUİK verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok arttırdığımız ülke Haiti olmuştur. Bu ülkeyi Gana ve Sierra Leone izlemiştir. Genel tabloya baktığımızda çimento sektörü Türkiye ekonomisini lokomotifi olmaya devam etmekte ve Türkiye'nin büyüyen ekonomisine entegre olarak hareket etmektedir" dedi.

Yapılan açıklamada sektör, üretimde Avrupa 1'incisi, dünyada ise en önemli 4'üncü üreticisi arasında yer alıyor.