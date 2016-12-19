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Çin 2017 yılında arz yanlı yapısal reformlara odaklandı

Pekin’de 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştiren Çin Merkezi Ekonomi Çalışma Toplantısı’nda 2017 yılında arz yönlü yapısal reformların devam etmesinin büyüme için gerekli olduğu vurgulandı.

Çin 2017 yılında arz yanlı yapısal reformlara odaklandı

19 Aralık 2016 10:53

Her yıl Aralık ayının ikinci ya da üçüncü haftasında düzenlenen iki günlük toplantıda ekonominin geçen yıllık ki performansı değerlendirilirken gelecek yılın da ulusal ekonomi ve finans gündemi belirleniyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu daimi üyeleri dahil önemli isimler toplantıda hazır bulundu. Toplantıya katılanlar, önümüzdeki yıl ekonomi planlamasının ana temasının proaktif maliye ve ihtiyatlı para politikası ile birlikte ’istikrarı sürdürürken ilerleme yollarını aramak’ olabileceği konusunda görüş bildirdi. Yapısal reformların tamamlanması 13’üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (2016-2020) döneminin de en önemli öncelik alanlarından biri durumunda. Arz yönlü yapısal reform, ekonominin daha verimli çalışabilmesi ve büyüme önündeki kısıtların kaldırılması için yapılması gereken kurumsal düzenlemelerden oluşuyor. Özellikle Çin gibi piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yer alan ekonomiler için mülkiyet hakları, finansal sistem, işletme yönetimi gibi alanlarda yapılacak yapısal reformlar sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem arz ediyor.

ÇİN EKONOMİSİNİN BAZI SORUNLARI DENGESİZLİK OLUŞTURUYOR

Son otuz yıllık dönemde Çin ekonomisi büyük bir sıçrama gerçekleştirerek hızla büyüdü. 2016 yılının ilk üç aylık döneminde Çin ekonomisi ortalama yüzde 6,7 büyürken, yıl sonu büyüme hedefi yüzde 6,5-7 aralığında bulunuyor. On yıllar boyunca çift haneli rakamlarla büyüyen Çin ekonomisi için yüzde 6,7 gibi bir büyüme hızı bir yavaşlamaya işaret etse de bu oran hala gelişmekte olan ülkelerin büyüme ortalamasından hayli yüksek. Çin ekonomisi büyürken aynı zamanda yatırım merkezli bir ekonomiden tüketim merkezli bir ekonomiye dönüşerek yapısal değişim de gerçekleştiriyor. Bu süreç içerisinde küresel ekonomiyle bütünleşme derecesinin gelişmesine bağlı olarak yapısal reform ihtiyacı giderek artıyor. Büyüme başarısına rağmen Çin ekonomisinin bazı sorunları dengesizlik oluşturuyor.

Özellikle sanayi sektöründe var olan kapasite fazlası küresel ticaretin zayıfladığı ortamda bir dengesizlik unsuru diğer taraftan ise finansal sistem için de bazı riskler mevcut. Ekonomi Çalışma Toplantısı’nın ardından yayımlanan bildiride, sanayideki aşırı kapasitenin azaltılması, konut sektöründeki stoklarının düşürülmesi, borçluluk oranlarının azaltılması, işletmelerin maliyetlerinin düşürülmesi ve zayıf ekonomik bağların güçlendirilmesi sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için Çin’in yerine getirmesi gereken görevler olarak tanımlandı. Çinli politika yapıcılar bu sorunların çözülmesi ve ekonomik dengesizliklerin azaltılması için 2015 yılında arz yönlü yapısal reformları gündeme almışlardı. 2017 yılı içinde de yapısal reformlar ekonomi yönetimi için merkezi konumunu sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Etiketler: çin ekonomisi, Çin Merkezi Ekonomi, dünya


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