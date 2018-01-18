Diğer
Kategoriler

Çin, 2017’de beklentinin üstünde büyüdü

Çin ekonomisi, 2017 yılında beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 6,9 büyüdü.

Çin, 2017de beklentinin üstünde büyüdü

18 Ocak 2018 12:02
Çin, 2017’de beklentinin üstünde büyüdü - Tıkla İzle

Çin’in 2017 yılına dair ekonomik verileri bugün açıklandı. Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 büyüdü. Böylelikle Çin’de ekonomik büyüme 2010’dan beri ilk kez yıllık bazda yükseliş kaydetti. Hükümetin yıllık büyüme beklentisi ise yüzde 6,5’ti. Veriler, Çin ekonomisinin yılın son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdüğünü ortaya koydu.

Öte yandan Çin ekonomisi, 2016 yılında yüzde 6,7 büyümüş, bu son 26 yıldaki en düşük oran olarak kayıtlara geçerek, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin gidişatına dair endişelere yol açmıştı. Çin, ihracata dayalı bir ekonomik modelden, iç tüketime dayalı bir modele geçmeye çalışıyor.

Cenk Özkömür
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç