Çin, 2017’de beklentinin üstünde büyüdü

Çin’in 2017 yılına dair ekonomik verileri bugün açıklandı. Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 büyüdü. Böylelikle Çin’de ekonomik büyüme 2010’dan beri ilk kez yıllık bazda yükseliş kaydetti. Hükümetin yıllık büyüme beklentisi ise yüzde 6,5’ti. Veriler, Çin ekonomisinin yılın son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdüğünü ortaya koydu.

Öte yandan Çin ekonomisi, 2016 yılında yüzde 6,7 büyümüş, bu son 26 yıldaki en düşük oran olarak kayıtlara geçerek, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin gidişatına dair endişelere yol açmıştı. Çin, ihracata dayalı bir ekonomik modelden, iç tüketime dayalı bir modele geçmeye çalışıyor.

Cenk Özkömür

