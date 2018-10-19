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Çin, 3. çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü

Çin, 3. çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü
Çin, 3. çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü

Çin ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme oranı beklenenin altında kalarak yüzde 6,5 olarak kayıtlara geçti.

Ulusal İstatistik Bürosu, bugün yaptığı açıklamada, Çin'de GSYH'nin yılın ilk üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyüyerek 9,38 trilyon dolara çıktığını açıkladı.

Çeyrek bazlı son veriler dünyanın ikinci büyük ekonomisinin, ticaret savaşından olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Çin ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyümüş, son 3 yılda da çeyrek bazında büyüme oranını yüzde 6,7 ila 6,9 arasında korumuştu.

Pekin yönetimi, yıllık büyüme hedefini “yüzde 6,5” olarak belirlemişti.
Hafta başında açıklanan veriler ise Çin'in ihracatında eylül ayında yüzde 14,5'lik büyüme kaydedildiğini göstermiş, bu artış birçok şirketin ek gümrük tarifelerinden kaçınmak üzere ürünlerini “önceden gönderdiği” şeklinde değerlendirilmişti. Bunun bir sonucu olarak da eylülde Çin'in ABD karşısındaki ticaret fazlası 34,1 milyar dolara çıkmıştı.  

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