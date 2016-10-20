Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'in 3'üncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYH) açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH), bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 arttı. Bu artış, yılın birinci ve ikinci çeyreğinde kaydedilen rakamlarla aynı seviyede korundu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Sheng Laiyun, halen genel olarak istikrarlı seyreden Çin ekonomisinin, öngörülen durumdan daha iyi olduğunu ifade etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, bu yılın ilk 9 ayında Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının 52 trilyon 997 milyar 100 milyon yuana ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,7 arttığını gösteriyor. Öte yandan, Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Sheng Laiyun, söz konusu ekonomik endekslerin, daha önce açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile birlikte bu yılın ilk 9 ayında Çin ekonomisinde istikrarlı gelişme eğiliminin korunduğunu ve bunun ekonominin kalitesinin yükseltildiğinin bir sembolü olduğunu belirtti.

Sheng, "Büyüme, istihdam, enflasyon ve ödemeler bilançosu bakımlarından makro ekonomiye bakıldığında, GSYH'da yüzde 6,7'lik büyüme, TÜFE'de yüzde 2'lik bir artış ve işsizlik oranında 5 puanlık bir düşüş elde edilmesi, gerek ekonomi açısından, gerekse uluslararası toplum bakımından son derece iyi bir sonuç" dedi.

Sözcü Sheng, ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesinin yanı sıra, Çin ekonomisinin yine kalkınma modelinin yenilenmesi gibi kritik bir aşamada bulunduğunu ifade etti. Sheng ayrıca, hala çok sayıda istikrarsız ve belirsiz faktörlerin mevcut olması ve yerel ile küresel unsurların birbirini etkilemesi gibi nedenlerden dolayı, Çin ekonomisindeki kalkınma temelinin henüz sağlam olmadığını dile getirdi.

Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi Ekonomi Araştırma Bölümü Başkanı Xu Hongcai, dördüncü çeyrekteki büyüme hakkındaki beklentilerini şöyle ifade etti: "Tahmin ediyorum ki, 4. çeyrekte ekonomide istikrarlı büyüme daha da korunacak. Büyüme hızı belki biraz düşebilir, yüzde 6,6 olabilir. Peki bu 0,1'lik azalmanın nedeni ne olabilir? 'Büyük şehirlerde son dönemde emlak sektöründe ortaya çıkan aşırı sıcak eğilimin engellenmesi' bence bir neden olabilir. Dolayısıyla 4'üncü çeyrekte büyüme hızı biraz yavaşlayacak. Ancak yıllık büyümede yüzde 6,7'lik bir artış elde edilmesinde bir problem yok"

Kısa süre önce kamuoyunda ortaya çıkan 'Renminbi devalüasyonu' iddiasına karşı Sözcü Sheng, Renminbi'nin geçici olarak değer kaybetmesinin uluslararası faktörlerden etkilendiğini, ancak orta ve uzun vadeli olarak Renminbi'deki devalüasyonun kalıcı olmadığını ifade etti. Sözcü sözlerini şöyle tamamladı: "İyiye giden Çin ekonomisinde istikrar artıyor. Ekonomik yapı iyileştiriliyor ve kalite yükseltiliyor. Bunlar, Renminbi değerinin istikrarlı bir şekilde korunmasına güçlü destek sağlıyor. Yük ticaretinde nispeten büyük ticaret fazlamız var. Bunun dışında dev bir döviz stokumuz da mevcut.