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Çin: 'ABD’nin gümrük tarifesine gerekli karşılığı veririz'

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya başlaması halinde gerekli karşı hamlelerde bulunacaklarını açıkladı.

Çin: ABDnin gümrük tarifesine gerekli karşılığı veririz

06 Eylül 2018 15:30

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng bugün düzenlenen basın toplantısında, “Çin’e baskı uygulamak için alınan tüm ticari tedbirler etkisiz kalacak, ticaret savaşı hiçbir sorunu çözemeyecek” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uygulanması planlanan ek gümrük vergileriyle ilgili olarak, kamuoyuna verilen yorum süresi biter bitmez eyleme geçmek istediklerini söylemişti. Trump’ın sözünü ettiği yorum süresi bugün itibarı ile sona eriyor.

Çinli sözcü, açıklamasında iki ülkenin ticari ihtilafları çözmek için müzakereleri sürdürmesi gerektiğini de belirtti. Pekin yönetiminin ek vergilerin muhtemel tesirlerinin farkında olduğunu, büyümedeki istikrarı korumak için ilgili tedbirleri aldığını belirten sözcü, “Çin’deki yerli ve yabancı işletmelerin ek vergilerin etkisini aşmasına yardımcı olmak için güçlü tedbirler alıyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü Gao, “İstikrarlı ve sağlıklı ekonomik büyümeyi korumak için gerekli güven, beceri ve yöntemlere sahibiz” diye konuştu.

Çin ile ABD, 6 Temmuz itibarı ile karşılıklı olarak 34 milyar dolar değerindeki ürünün ithalatında yüzde 25’lik ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.  

Cenk Özkömür
 

 

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