Çin armuduna ABD engeli

Çin’in Pear Technologies firması ICT yazılım ürünlerinin markası için tescil başvurusu yaptı. Ancak markasında armut yer aldığı için başvurusu reddedildi. Gerekçe olarak ise Apple logosu gösterildi. Dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple’ın, Pear Technologies firmasının tescil başvurusuna yaptığı itiraz kabul edildi. Pear Technologies firmasının logosunda armut yer alması nedeniyle markası tescil edilmedi. Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında sınai haklar konusunda hizmet veren Adres Patent’ten açıklama geldi.

Açıklamayı yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut armut meyvesinin Apple firması ile özdeşleşmiş elma ile benzerlik gösterdiğini belirterek, "Marka tescil başvurularında yazı karakteri ve logonun ayırt edici ve özgün olması istenir. Elmanın Apple ile özdeşleşmiş olması ve tasarım yönteminin kendi alanında ayırt edici özellik oluşturmasıyla dünyada bilinen, kalitesi kabul edilen bir marka haline getirmiştir" dedi.

"Logoda Apple’dan esinlenilmiştir"

Armut logosunun özgün olmadığının altını çizen Akbulut, "Yapılan başvuruda armut meyvesinin Apple gibi sadece bir tasarım ile logoya eklenmesinden oluşturulmuştur. Dolayısıyla markalar birbirine benzemese de logonun tasarlanmasında Apple’dan esinlenildiği için, başvuruyu değerlendiren uzman görüşü, Apple ile benzerlik gösterdiği kalite ve bilinirliğini taklit edeceği için reddetmiştir" açıklamasında bulundu.

"Logo dışında kalitesi de taklit edilmek istenmiştir"

Apple’ın logosunun prestijinden faydalanılmak istendiğini söyleyen Akbulut, "Taklitçi firmalar genelde taklit ettikleri markaların isimleri ve logolarının dışında, kalitelerinden de faydalanmak isterler. Bu örnekte hem logonun bilinirliğinden, hem de firmanın kalitesinden faydalanılmak istenmiştir" dedi.

Adres Patent’ten önemli öneri

Marka başvurusu yapmak isteyen girişimcilere de öneride bulunan Akbulut, "Adres Patent olarak bizim tavsiyemiz marka başvurusu yapan girişimcilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, markanın kendine ait ayırt edici karaktere sahip olmasıdır. Markanın bir vasıf belirtmemesi, genel ibare olmaması, bununla birlikte kendine ait tasarım ve özgünlüğe sahip olması gerekmektedir. Bu markanın gücünü artıran niteliklerden biridir. Markayı tasarlarken logosunun ya da yazı karakterinin başka markalara benzememesine dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda bilinir markalarının logosundan esinlenmemeye çalışmak markanın kendine ait bir karakter oluşturmak yine markanın geleceğini doğru etkilemektedir. Ayrıca araştırmalara göre özgün markaların ömrü taklit markalara göre çok daha uzun olmaktadır.”

Dünyanın neresinde olursa olsun marka taklitçiliğinin suç unsuru olduğunu belirten Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, "Türkiye’de Ocak ayında kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit mal üreten ve satanlara 3 yıl hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilmektedir" ifadelerini kullandı.