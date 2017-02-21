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Çin, bin adet kargo trenini Avrupa'ya taşıyacak

Çin, bin adet kargo trenini 2017' de Avrupa'ya taşıyacak.


21 Şubat 2017 14:02

Ticaret devi Çin, geçen yıldan beri düşüş yaşadığı ihracatını canlandırmak için Avrupa'ya bin adet kargo treni taşıyacak. Chengdu Uluslararası Demiryolu Hizmetleri Şirketi, bugün Güneybatı Çin'in Chengdu şehrinden Avrupa’da gelen kargo trenlerinin geçen yıla oranda iki katına çıkacağını açıkladı. Chengdu şehri, Almanya, Polonya, Hollanda gibi ülkelere geçen yıl 460 adet kargo treni taşıdı. Chengdu bu alanda diğer Çin şehirlerine oranla daha fazla ihracat yapıyor. Chengdu 2016 yılında 1.56 milyar dolar değerinde 73 bin tonluk mal sattığını aktardı.

Yeni bağlantı yolları Moskova ve İstanbul'da olacak

Güneybatı merkezi ise Avrupa'ya üç koldan demir yolu inşa etme planlarının olduğunu aktardı. Almanya'ya, Polonya'ya ve Hollanda'ya uzanan orta yol ile Türkiye'ye ve ötesine giden bir güney hattı ve Rusya'ya bir diğer kuzey yolu olmak üzere açıklandı. Şirket Başkanı FanCun'un yaptığı açıklamada yeni bağlantı yollarının Moskova ve İstanbul’a olacağını söyledi. FunCun, İstanbul ve Moskova'ya giden trenlerin yaklaşık 16 gün ve 10 gün sürede yapılması planlandığını ve her rota 2017'de sırasıyla 200 ve 150 trenle çalışmaya başlayacağını ekledi.

Çin, geçen ay ilk nakliye trenini Londra'ya gönderdi. Avrupa'da 15’inci şehir olarak, Çin-Avrupa nakliye tren hizmetlerine eklendi. Çin ile Avrupa arasındaki kargo tren hattının, riskli ve yavaş olan deniz ihracatına göre daha çok talep edildiği bildirildi. 

Etiketler: avrupa, Çin


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