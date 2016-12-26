Suriye’nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya’nın Soçi kentinden kalkış yapan askeri uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmüştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, düşen uçakla bulunan 92 yolcunun hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başsağlığı diledi. Çin lider mesajında, “Çin hükümeti ve Çin halkı adına, yaşanan trajik olayla ilgili olarak en derin taziyelerimi sunuyorum. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine ver verdi.

Pazar günü, Suriye’nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kalkıştan kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Enkazı Karadeniz’de bulunan uçak, aralarında gazeteciler, askerler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 yolcuyu taşıyordu.

