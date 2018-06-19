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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü

19 Haziran 2018 17:35

Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da geçen hafta yaptığı tarihi görüşmenin hemen ardından Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri, Mart ayından bu yana Çin'e üçüncü kez geldi. Xi Jinping, Kim'i başkent Pekin'in merkezinde yer alan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törenle karşıladı. 

Görüşmede iki lider, ikili işbirliği ve Kore Yarımadası'ndaki son durum üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmeden sonra yapılan açıklamada iki liderin Kore Yarımadası'ndaki barış ve istikrar eğilimini güçlendirerek, küresel ve bölgesel barış, istikrar, refah ve kalkınmaya katkı yapma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Cenk Özkömür 

 

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