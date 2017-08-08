Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Dünya »
  • Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: BM’nin yaptırımlarının bedelini ağır ödeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: BM’nin yaptırımlarının bedelini ağır ödeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in Kuzey Kore’yle yakın ekonomik ilişkisinden dolayı BM’nin yaptırımlarının bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: BMnin yaptırımlarının bedelini ağır ödeyeceğiz

08 Ağustos 2017 16:22

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Kuzey Kore’yle olan geleneksel ekonomik bağları nedeniyle Çin, kararın uygulanması için ağır bedel ödeyecek” dedi. Wang, “Ancak uluslararası silahların yayılmasını önleme sistemini, bölgesel barış ve istikrarı korumak için Çin, daha önce de olduğu gibi ilgili kararın tüm içeriğini tam ve kesin olarak uygulayacak” şeklinde konuştu.
Çin, bir çok kez Kuzey Kore’ye yönelik uygulanacak yaptırımları desteklediğini belirterek, ticaretin ve sıradan Kuzey Korelilerin etkilenmemesi gerektiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, cumartesi günü Kuzey Kore'ye yönelik aldığı yeni yaptırım kararıyla 3 milyar dolarlık yıllık ihracat gelirini üçte bir oranında azalttı.
 

Etiketler: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 34°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!