Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: 'Çin, ticaret savaşı olursa gereken karşılığı verir'

Dışişleri Bakanı Wang, Pekin’de yapılan yıllık meclis toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda en çok gündeme gelen konu, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler ile son dönemde sıklıkla dillendirilen iki ülke arasında “ticaret savaşı” yaşanması ihtimaliydi.

Wang, “Bazı Amerikalılar, Çin’in ABD’nin dünyadaki rolünü alacağını iddia ediyor. Bu hüküm, temelinden yanlış” dedi.

Dışişleri Bakanı Wang, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıklarla ilgili olarak ise ticaret savaşının asla doğru bir çözüm olmadığını, bunun küreselleşen dünyada başlatan tarafa olduğu gibi, hedef ülkeye de zarar vereceğini söyledi.

Çin ve ABD’nin eşitler arasında mutedil ve yapıcı diyaloglar gerçekleştirmesini umduğunu dile getiren Çinli bakan, “Bir ticaret savaşı yaşanması durumunda Çin haklı ve gerekli karşılığı verecektir” dedi.

“ABD ve Kuzey Kore bir an önce diyalog yapmalı”

Basın toplantısında, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilime dair Çin’in tutumunu da açıklayan Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki tarafı mümkün olan en kısa sürede diyalog yapmaya çağırdı.

Wang, Kuzey Kore dahil olmak üzere tüm tarafların meşru güvenlik endişelerinin çözülmesi gerektiğine de işaret ederek, Pekin’in hem bölgenin nükleerden arındırılmasını hem de Washington’un Güney Kore ile birlikte yaptığı büyük ölçekli askeri tatbikatlara son verilmesini hedefleyen önerisini yineledi.

Çinli bakan, Kış Olimpiyatları ile yaşanan yumuşama eğiliminin sürmesini istediklerini, tarafların ele geçen fırsatı kaçırmaması gerektiğini dile getirdi.