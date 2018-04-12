Diğer
Kategoriler

Çin donanmasından gözdağı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin donanmasının Güney Çin Denizi’nde düzenlediği tarihin en büyük geçit töreninde “güçlü donanma” çağrısı yaptı.

Çin donanmasından gözdağı

12 Nisan 2018 19:27

Çin donanması Güney Çin Denizi’nde tarihin en büyük geçit törenini düzenledi. Geçit törenine 48 gemi ve 76 uçak ile toplam 10 bin denizci katıldı. Çin Deniz Kuvvetleri’nin bugüne kadar düzenlediği en büyük çaplı geçit törenini izleyen Devlet Başkanı Xi Jinping, güçlü bir donanma inşa etme ihtiyacının hiçbir zaman bugünkünden daha acil olmadığını vurguladı. Çin ordusuna birinci sınıf bir donanma inşa edilmesi için çaba harcanması çağrısı yapan Çinli lider, askerlerden savaşma becerilerini yükseltmelerini ve tam teyakkuz durumunda olmalarını istedi.
Çin, başta Filipinler olmak üzere bölge ülkeleriyle egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi’nde ilk kez donanma geçit töreni gerçekleştirirken, Çin’in uçak gemisi de ilk kez bir geçit töreninde yer aldı. ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in de 10 Nisan’da Güney Çin Denizi’nde seyrettiği bildirilmişti.  

Cenk Özkömür
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç