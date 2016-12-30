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Çin döviz sepetine TL'de dahil olmak üzere 11 yeni para birimi ekledi

Çin Döviz Alım Satım Merkezi, döviz sepetinde değişiklik yaptığını açıkladı.

Çin döviz sepetine TLde dahil olmak üzere 11 yeni para birimi ekledi

30 Aralık 2016 10:26

Çin Döviz Alım Satım Merkezi, yuanın diğer yabancı para birimleri karşısındaki ağırlıklı değerini gösteren endeksin dayandığı döviz sepetinde değişiklik yaptığını açıkladı. Merkez'den dün yayımlanan bildiride, döviz sepetine Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu 11 para birimini de ekleyerek 24'e çıkarıldığı kaydedildi.

Yeni uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya gireceğinin belirtildiği bildiride, söz konusu değişikliğin ilk kez yapıldığı ifade edildi. Merkez, söz konusu sepette yer alan para birimleri karşısında ulusal para biriminin ağırlıklı değerini belirleyerek bir endeks tutuyor. Söz konusu endekse Renminbi Kur Endeksi deniyor 

Etiketler: Çin, Türk lirası


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