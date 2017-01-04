Çin Merkez Bankası Danışmanı Huang Yiping politika yapıcılara reformları sürdürmesi konusunda daha fazla olanak sağlamak için Çin’in daha esnek bir 2017 ekonomik büyüme hedefi belirlemesi gerektiğini açıkladı. Resmi Xinhua Haber Ajansının bildirdiğine göre, Huang bu yıl için yüzde 6 ila 7 arasında bir hedef büyüme önerdi. 2016’da bu oran yüzde 6,5 ila 7 olarak belirlenmişti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2010 yılının iki katı gayri safi yurtiçi hâsıla ve gelir seviyesine ulaşarak Komünist Partisinin ‘orta derecede müreffeh bir toplum’ inşa etme sözünü gerçekleştirilmesi için 2020 yılına kadar beş yılda ortalama en az yüzde 6.5 oranında büyümenin gerekli olduğunu söyledi.

“BÜYÜME HEDEFİNİN ESNEK TUTULMASI REFORMLARI HIZLANDIRACAKTIR”

Aynı zamanda Pekin Üniversitesi ekonomi profesörü olan Huang, Xinhua Haber Ajansına verdiği bir röportajda “İstihdam istikrarlı olduğu sürece kısa vadede biraz daha geniş bir aralıkta tutulacak büyüme hedefi büyüme öncesi çabalara olan ihtiyacı azaltacak ve politika yapıcıları reformlara odaklanmak için daha fazla alan sağlayacaktır. Bu nedenle büyüme hedefinin daha esnek tutulması reformların daha hızlı yapılmasını kolaylaştıracak” diye konuştu.

Huang sözlerini şöyle tamamladı: “Çok sayıda ‘zombi şirketin’ hükümet ve banka desteği ile ekonomik olarak yaşamaya devam ediyor ve bunun yol açtığı kaynak dağılımındaki bozulmanın ekonominin genel verimliliğini düşürüyor. Hükümetin para politikasını bu yılki büyüme hedefi belirleyecek. Enflasyon endişeleri, yükselen ABD faiz oranları ve zayıflayan yuan nedeniyle büyük çaplı parasal gevşemenin pek olası değil. Ancak parasal daralma ihtimali de göz ardı edilemeyecektir. Üst düzey yetkililer, yavaşlayan büyümeye ve artan borcun yanı sıra, imalat ve inşaat gibi büyümenin eski kaynaklarından iç tüketim gibi yeni büyüme kaynaklara geçişi yönetmeye çalışıyorlar. Bu arada, politika yapıcılar finansal sistemin korunmasına daha fazla odaklanıyorlar. Üst düzey parti yetkilileri, 2017 yılının politika hedeflerine karar vermek için Aralık ayında toplanan Merkez Ekonomik Çalışma Konferansının yıllık toplantısından sonra varlık balonlarından kaçınmak için finansal riskin önlenmesi ve kontrol edilmesi için 2017’de arz yanlı yapısal reformların derinleştirilmesine öncelik verileceğini söylediler.”