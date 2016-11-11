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Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi 13-14 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.


11 Kasım 2016 15:46

Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 13-14 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Sayın Bakanımız Çinli meslektaşıyla Türkiye-Çin Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması’nın ilk toplantısını gerçekleştirecektir. Bu toplantıda, ikili ilişkilerin tüm veçheleri ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacaktır. Konuk Bakanın, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak ile bir görüşme yapması öngörülmektedir" denildi. 

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Wang


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