Çin hava, su, toprak kirleten endüstriyel faaliyetler üzerinden vergi alınmasına karar verdi. Çin Parlamentosunda kabul edilen yasaya göre; havayı, suyu ve/veya toprağı kirletenler vergi ödeyecek. Bu yasa, hem kirletici faaliyetler için caydırıcı olacak hem de onları verdikleri maddi zararı gidermek için fon oluşturmaya zorlayacağı belirtildi.

Vergi, küresel ısınmanın birincil nedeni olan karbondioksiti ve nükleer atıkları kapsamadığı bildirilirken, uygulamanın Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Yasanın geçmesinin sebebi Çin'de uzun zamandır görülen yoğun hava kirliliği insan sağlığını tehdit eder boyutta olduğu kaydedildi.

