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Çin kıyılarında iki gemi çarpıştı: 32 kayıp

Çin’in doğu kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucunda 32 kişilik mürettebatın kayıp olduğu bildirildi.

Çin kıyılarında iki gemi çarpıştı: 32 kayıp

07 Ocak 2018 10:34

Panama bandıralı bir petrol gemisi ile Hong Kong bandıralı bir yük gemisi, dün yerel saatle 20.00 sıralarında Yangtze Nehri ağzına 160 deniz mili uzaklıkta çarpıştı. Çin Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaza sonrasında 30’u İranlı, 2’si Bangladeşli 32 kişilik mürettebatın kayıp olduğu belirtildi. Kayıp mürettebatın tamamının, çarpışmanın ardından batan petrol gemisinden olduğu belirtildi. Yük gemisindeki tamamı Çin vatandaşı olan 21 kişilik mürettebat ise kurtarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, 274 metre uzunluğundaki petrol gemisi SANCHI’nın İranlı bir şirkete ait olduğu ve 136 bin ton kondensat petrol taşıdığı ifade edildi. İran’dan Güney Kore’ye giden petrol gemisi çarpışma sonrasında alev aldı. Diğer yandan, 225 metre uzunluğa sahip ve Çinli bir şirkete ait olan CF CRYSTAL yük gemisi ise ABD’den Çin’in Guangdong eyaletine 64 bin ton tahıl götürüyordu.
Çin’in ilgili birimlerinin, bölgeye gönderilen sekiz gemiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

Cenk Özkömür
 

Etiketler: Çin, gemi

 

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