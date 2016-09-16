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Çin Konsolosluğu önünde yogalı protesto

Çin'de yasa dışı olarak canlı organ nakli ticaretinin yapıldığın iddia eden bir grup Çin Konsolosluğu önünde yoga yaparak durumu protesto etti.

Çin Konsolosluğu önünde yogalı protesto

16 Eylül 2016 13:50

Çin'de yasa dışı olarak sürdürüldüğü iddia edilen canlı organ nakli ticaretinin önüne geçilmesinin sağlanması amacıyla İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde bir grup yoga yaptı. Çin'de 1999 yılında başlatılan ve daha sonra yasaklanan uygulamanın yasa dışı devam ettirildiğini iddia eden yaklaşık 30 kişilik bir grup basın açıklaması yaptı. Canlı olarak yapılan yasa dışı organ naklinin durdurulması ve insanların yasa dışı olarak yapılan bu işleme maruz kalmalarının engellenmesi amacıyla yapılan açıklama katılımcıların yoga yapmasıyla başladı. Ardından basın açıklaması yapan grup olaysız bir şekilde konsolosluğun önünden ayrıldı.
"1 milyar dolarlık bir endüstri "

Çin'deki yasa dışı uygulamaya dikkat çekilmesi için yapılan açıklamada konuşan Semra Şener, "Bugün burada toplanma amacımız 17 yıldır dünyadan saklanmaya çalışılan bir gerçeği açıklamak içindir. Çin'de 17 yıldır yasa dışı organ nakli ve alımı gerçekleştirilmektedir. Bu yasa dışı organ alımı masum insanlardan alınarak devam ettirilmektedir. Bu insanlar Çin Komünist Partisi tarafından gönülsüz donörler olarak kullanılmakta henüz canlı iken organları çıkarılmakta ve satılmaktadır. Çin'de sürdürülmekte olan büyük ölçekte organ hasadı ve nakil uygulamaları acilen durdurulmalıdır. Dünya Çin'deki devlet hastanelerinin 1 milyar dolarlık bir endüstri olan nakil için organlarını satmak amacıyla çok sayıda insan sistematik bir şekilde öldürülmesi için kullanıldığının farkında değildir. Bu konu bir insan hakları konusudur" diye konuştu. 

Murat Horoz

Etiketler: Çin Konsolosluğu, yogalı protesto


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