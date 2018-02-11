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Çin, Köpek Yılı’na giriyor

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, geleneksel Ay takvimine göre 16 Şubat’ta Köpek Yılı’na girmeye hazırlanan Çin halkını Çince mesajla kutladı.

Çin, Köpek Yılına giriyor

11 Şubat 2018 16:09

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin halkının yeni yılını yayınladığı Çince mesajla kutladı. Önen’in mesajı, Pekin Büyükelçiliği’nin Çin’deki sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Büyükelçi Önen’in yaklaşık 1.4 milyar Çinliye kendi dillerinde seslenmesi, büyük ilgi gördü. Büyükelçiliğin, Çin’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Weibo’daki hesabından paylaşılan mesaj çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Önen, Çin halkının yeni yılını kutladığı mesajında, ayrıca 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olduğuna işaret ederek, Çinli turistleri Türkiye’ye davet etti. Çin’de geleneksel Ay takvimine göre, 16 Şubat’ta Köpek Yılı’na girilecek. Çin yeni yılı, aynı zamanda Bahar Bayramı olarak kutlanıyor. 

 

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