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Çin malı zayıflama hapı öldürdü

İnternet üzerinden satın aldığı Çin malı zayıflama hapından kullanan Adanalı tekniker Mustafa Yiğit, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çin malı zayıflama hapı öldürdü

19 Ağustos 2017 09:29
Çin malı zayıflama hapı öldürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünde görevli bekar Mustafa Yiğit (29) göbeğindeki yağlanmadan şikayet edip internette araştırma yaptıktan sonra 14 Ağustos günü Çin malı Dinitrophenol (DNP) isimli zayıflama ilacı siparişi verdi. 16 Ağustos günü ilaç geldi. Yiğit, sabah saat 06.00 da aç karna ilacı aldı. Yiğit, saat 08.00'da bir kez daha aynı ilaçtan aldı. Daha sonra iş yerine gelen Yiğit, kalp çarpıntısı, yüksek ateş şikayetleri üzerine arkadaşlarının telkini ile yakın olduğu için Balcalı Hastanesi acil servisine gelerek burada şikayetlerini aktardı, zayıflama ilacı aldıktan sonra olduğunu söyledi. Hemen tedavi altına alınan Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen ölüm raporunda Yiğit'in aldığı zayıflama ilacından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Yiğit'in cenazesi daha sonra adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından cenaze alınarak toprağa verildi.

"Zayıflama ilacı değil tarım ilacı'

Mustafa Yiğit'in kuzeni estetiysen Nuran Şahin, kendilerinin sürekli insanlara zayıflamak için ağızdan alınan ilaçları kullanmamaları yönünde uyarı yaptıklarını belirterek, "Ben bütün Adanayı uyarırken en yakınım zayıflama ilacı yüzünden hayatını kaybetti. Merdiven altı satılan bu ilaçların bir an önce yasaklanması gerekiyor. Başka canların yanmaması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Olay günü Mustafa'nın kalbi sıkışmış. Arkadaşları hemen hastaneye kaldırmış. Sadece 1 gün kullandığı ilaç onu öldürdü. Araştırmalarımız sonucunda ilaç hakkında yazılanları görünce şoke olduk. Bu bildiğin tarım ilacı. Göbek yağlarını eritiyor ancak insanı öldürüyor. Gençlere ve diyet yapmak isteyenleri uyarıyorum, bu ilaçları kullanmayın" dedi.

"Milli Vücut geliştirme sporcusu da 2013 yılında bu ilaçtan ölmüştü"

Aynı ilacı kullanan Milli vücut geliştirme sporcusu Şahin İrencin de henüz 30 yaşındayken bu ilaç yüzünden 15 Ekim 2013 tarihinde hayatını kaybettiği kaydedildi. 

Uzmanlar ise DNP ilaçlarını şöyle tanımlıyor:
"DNP ilk olarak 1900'lü yılların başında keşfedildi ve 1930'ların başında pazardaki önde gelen yağ kaybı ilaçlarından biri haline geldi. Çok etkilidir, şimdiye kadar geliştirilmiş en etkili yağ brülörü olabilir. Etkinliğinin ötesinde, DNP, ABD'de şimdiye kadar kullanılabilecek ilk yağ kaybı ilacını da temsil etmektedir. Ancak, ilaç pazarındaki ömrü kısa ömürlü olmuştur. 1938 yılında ABD iki kişinin ölmesinin ardından DNP tehlikeli olması nedeniyle piyasadan çıkarılmıştır. Resmi olarak 2,4-Dinitrophenol olarak bilinen DNP, endüstriyel bir kimyasal olarak sınıflandırılmıştır. Bileşik basınç uygulanan ahşabın içinde, fotojenin geliştirilmesinde ve böcek öldürücü olarak kullanılan çeşitli boyalardaki mantar ilacı olarak bulunabilir. Resmi olarak, endüstriyel bir kimyasal olup DNP saf bir zehir etkisi oluşturur. Bir yağ kaybı ilaç olarak DNP, vücudun sıcaklığını önemli ölçüde arttırarak işlev görür. Bu da dramatik olarak vücudun metabolizma hızını arttırır ve hızlanan yağ kaybı meydana gelir. Bu Bileşik çok güçlü olup doğrudan vücut yağını yakarak direkt olarak aşırı lipolizi teşvik eder. Sadece zayıflama değil. DNP aktif olarak oksidatif fosforilasyonun ayrışmasını sağlar ve bu da aşırı lipolizi önler. Doğrudan ve gerçek yağ kaybı oluşturur. DNP'nin işleyen süreci muazzam derecede basitken, muazzam derecede etkili ve eşit derecede tehlikelidir. Aslen bir tarım ilacı, yani zehirdir."


Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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