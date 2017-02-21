Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında korunma önlemleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin olan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 2003 yılında yürürlüğe konan ’Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği’, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların, bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer ve doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasların devreye girmesini kapsıyordu.