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Çin, Mars ve Jüpiter’e uzay aracı gönderecek

Çin, Mars ve Jüpiter’e keşif için insansız uzay aracı göndereceği açıkladı.

Çin, Mars ve Jüpitere uzay aracı gönderecek

28 Aralık 2016 10:40

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, hükümetin 2020 itibarıyla Mars’a bir keşif aracı göndereceğini açıkladı. Uzay aracı, Mars’ın toprak ve atmosferinde bilimsel araştırmalar yapacak ve gezegende su arayacak.

Çin’in uzay çalışmalarıyla ilgili dün yayımlanan beyaz kitapta, Çin’in 2030 yılı öncesinde Jüpiter’e de insansız uzay aracı göndereceği belirtildi. Çinli yetkili, ülkenin bir diğer önemli hedefini ise Chang’e 5 ay keşif aracını 2018’de Ay’ın uzak tarafına yumuşak iniş yapmak olarak açıkladı. Bu amaç gerçekleşirse Çin bir ilke imza atmış olacak.

Etiketler: Çin, Jüpiter, marş


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