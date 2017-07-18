Çin medyası: Hindistan müzakereleri zorlaştırarak Sikkim tartışmasını tetikliyor

Hindistan ve Çin arasında Dokham bölgesi yüzünden başlayan soğukluk devam ederken, Çin medyası Yeni Delhi'nin müzakere için oluşabilecek atmosferi zehirlediğini, bunun bir çatışmayı tetikleyebileceğini iddia etti. Çin medyası, Çin'in egemenliğini korumak için savaşa girmekten korkmadığını, uzun vadeli bir çatışma için kendisini hazır edeceğini ifade etti.

Daha önce Hindistan medyasında geçen, Hindistan “sınıra asker gönderiyor” haberlerine karşın Çin'in sınırı güçlendirmesini ve sınırda birlikleri arttırması gerektiği kaydedildi. Çin geçtiğimiz günlerde sınıra çok sayıda askeri birlikler sevk etmişti.