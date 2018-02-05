‘Çin Mutlu Bahar Bayramı’ kutlandı

Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan 'Mutlu Bahar Bayramı', Maltepe'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Maltepe Belediyesi işbirliğiyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi, Türkiye Çin Dostluk Vakfı Müdürü Gamze Dürmez ile çok sayıda davetli katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, “Bahar Bayramı bir aile bayramıdır, bir doğa bayramıdır ve aynı zamanda bir dünya bayramıdır. Duygusal ve mutlu olduğumuz bu aylarda hem bir araya gelerek bayramlaşmak hem de ülkenin dört bir yanından gelen dostlarımızı selamlarken büyüyeceğimize ve Başkonsolosluğumuza destek veren ve Çin-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İki ülkenin arasındaki dostluk ile çağdaşlaşma hedeflerine el ele yürüyeceğiz” dedi.

Türkiye Çin Dostluk Vakfı Müdürü Gamze Dürmez ise, "Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Maltepe Belediyesinin ortak iş birliği ile yapılan Çin Kültür Festivali kapsamındaki bir etkinlik. Biz de Türkiye Çin Dostluk Vakfı olarak etkinliğe iş birliğinde bulunuyoruz. Bu akşam Beijing Modern Dans Topluluğunun gösterisi sergilenecek" şeklinde konuştu.