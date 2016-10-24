Gelişen teknolojiyle oyuncak üretimi büyük bir sektör haline gelirken, Çin’den ithal edilen bazı oyuncaklar kullanılan plastik ve ucuz boyalarda kanserojen içerikli bazı kimyevi maddelerin bulunması nedeniyle çocukların sağlığını tehdit ediyor. Plastik oyuncağın yerine ahşap oyuncağı tercih edenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Tokat Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü mezunu, evli ve iki çocuk babası Güngör Karaca, sanayi sitesindeki atölyesinde işlerinden arta kalan zamanlarında hobi olarak başladığı ahşap oyuncak üretiminin ilgi görmesinin ardından bu alana yoğunlaştığını söyledi. Traktörden trene, abaküsten uçağa kadar çeşit çeşit oyuncakları el emeğiyle imal eden Karaca, çocukların plastik eşyalara olan bağlarının kopması, öğrenmelerinin daha sağlıklı olması ve gelişimlerinin daha organik eşyalarla sürdürülmesi için ahşap oyuncak üretimine ağırlık verdiğini söyledi. İlk etapta çocuklarının daha sağlıklı oyuncaklarla oynaması için oyuncak yapmaya başladığını anlatan Karaca, “Bir kız bir erkek iki çocuğum var. İlk defa onlara oyuncak yaptım, ilgi gördü. Plastik oyuncaklardan insanlarımızın ağzı yandı. Kimyasal atıklardan yapıldığı söyleniyor. Ahşap oyuncak daha sağlıklı, boya yok, sentetik yok” şeklinde konuştu.

Oyuncaklarda çivi dahi kullanmıyor

Oyuncakların yüzde 100 organik olmasından yana olduğunu ifade eden Karaca, tahtayı işleyerek gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için oyuncak ürettiğini belirterek, “Ürünlerde sentetik boya kullanmıyorum. Sonuçta çocuklar oyuncakları ağızlarına da götürüyor. Talep edilirse su bazlı boya kullanıyorum. Oyuncaklarda çivi kullanmıyorum. Ben tamamen doğallıktan yanayım. Ahşap eskidikçe antika niteliği kazanan bir ürün. Plastik ise tam aksine eskidikçe çirkinleşen, kanserojen maddeler barındıran bir ürün. Ayrıca plastiğin bin yıl gibi uzun bir sürede doğaya karıştığı söylenir. Oysa ahşap zaten doğanın içinden gelen bir nimet” ifadelerini kullandı.

“Ahşaptan yapılan oyuncaklardan almaya özen gösteriyoruz”

Boya ve vernik gibi sentetik ürünlerin kullanılmadığı oyuncaklar, farklı olmaları nedeniyle çocukların ilgisini çekiyor. Torunu Elif Ada’ya plastikte kanserojen madde olduğu için daha doğal olan ahşap oyuncaklar almayı tercih ettiklerini ifade eden Levent İçmez, “Elimizden geldiği kadar ahşaptan yapılan oyuncaklardan almaya özen gösteriyoruz. Çocuklara daha renkli teferruatlı oyuncaklar cazip geliyor. Bizde mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışıyoruz. Tutamadığımız zaman Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı lisanslı oyuncakları almaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Nurhan İçmez

