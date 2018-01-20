Çin S-400'leri Rusya’ya geri gönderdi

Rusya’nın Çin’e gönderdiği S-400'leri taşıyan büyük geminin fırtınaya yakalanması ve silahların zarar görmesiyle geri gönderildiği açıklandı.

Silahların Rusya’da bakım yapıldıktan sonra tekrar Çine gönderilmesi planlanıyor.

Rusya ve Çin, 2014 yılında yaptıkları anlaşmayla S-400 hava savunma sistemini tedarik etmişti. Geçtiğimiz günlerde gönderilen S-400’ler fırtınada zarar gördüğü için geri gönderildi. 18 Ocak tarihinde Rusya, Çin'de S-400 Zenit-Roket Kompleksinin lansmanını ilan etmişti.

Rusya’nın uluslararası alanda S-400 roket kompleksini Çin'den sonra ikinci alıcısı ise Türkiyer. Aralık 2017 sonunda iki S-400 kompleksinin Rusya ile Türkiye arasında anlaşması imzalanmıştı.

Şehriyar İmanbeyli