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Çin S-400'leri Rusya’ya geri gönderdi

Rusya'nın Çin’e gönderdiği S-400'ler zarar gördüğü için geri gönderildi.

Çin S-400leri Rusyaya geri gönderdi

20 Ocak 2018 16:05

Rusya’nın Çin’e gönderdiği S-400'leri taşıyan büyük geminin fırtınaya yakalanması ve silahların zarar görmesiyle geri gönderildiği açıklandı.

Silahların Rusya’da bakım yapıldıktan sonra tekrar Çine gönderilmesi planlanıyor.

Rusya ve Çin, 2014 yılında yaptıkları anlaşmayla S-400 hava savunma sistemini tedarik etmişti. Geçtiğimiz günlerde gönderilen S-400’ler fırtınada zarar gördüğü için geri gönderildi. 18 Ocak tarihinde Rusya, Çin'de S-400 Zenit-Roket Kompleksinin lansmanını ilan etmişti.

Rusya’nın uluslararası alanda S-400 roket kompleksini Çin'den sonra ikinci alıcısı ise Türkiyer. Aralık 2017 sonunda iki S-400 kompleksinin Rusya ile Türkiye arasında anlaşması imzalanmıştı. 

Şehriyar İmanbeyli

 

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